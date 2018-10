Chantale de la centrale

À ma Chantale. Ma belle grande Chantale, tu me fais fondre, dans la centrale. Tu m'émoustille la chenille, je suis éblouis par tes lèvres couleur rubis. Tes talons hauts, un sursaut, sur la radio, une petite chanson, dans mon salon du 16e jalon. Jean-talon, je débarque de ma station, tu sautes dans mon wagon. On s'est arrêté, on s'était manqué. On s'est aimé. Mais jamais on s'est quitté. Tu es ma bien-aimée, moi ton ptit crotté. Mon jargon t'as charmé, faut croire que j'suis pas un détraqué. P.S. Tu fais les meilleurs cretons, meilleur que celui des cuisines gaspésiennes.

Ren René, 19 octobre 2018