Le temps passe mais tu restes…

Il y a longtemps... on se retrouvaient sans rendez vous en coup de vent plongés dans une effervescence entourés de gens de musique et de parfums mais pourtant... Subsiste un beau souvenir de toi bel étranger ... Tu es un peu comme un bon film que je repasse en boucle dans ma tête pour ne pas t'oublier, je te laisses trotter dans mes pensées toujours aussi indélébile de jour comme de nuit, toi champagne de mon esprit qui m'apporte une ivresse sans fin ... Mon cœur fait la fête et s'accroche a chacun de tes sourires et de tes regards, malgré les kilomètres qui aujourd'hui nous séparent... Une image de toi figée dans le temps que j'ai vu passer milles fois dans la couleurs de toutes les saisons, Au rythme du vent tourbillonne l'espoir, mais pourtant ... Le temps passe mais tu restes.

Ta Rose, 19 octobre 2018