que la fille dans la bulle sache à quel point je veux être avec elle

Oh putain de toi. vous êtes si douce contrariété à mes doigts de ma veste. Je n'ai pas le choix mais le faible redimer ne se tait pas. Regardez-moi, je suis le muet pas l'accumulation à atteindre. Mais bien sûr, vous n'êtes pas incapable de reconnaître la beauté. Vous le reconnaissez trop bien! Vous savez que je serai toujours votre intervalle indécent, c'est tellement ennuyeux pour vous de réaliser au-delà de tout cet engouement, mon diagnostic dira que j'ai vraiment une bonne chose à faire ... chonsais :(

et la fille voyante vous implorera mais elle l'est, mais toujours très gentil, 19 octobre 2018