Je m’en veux de ne pas t’avoir parlé

Salut! Je t’ai croisé sur la ligne orange dimanche le 21 octobre vers 16h quand je suis embarquée à Beaubien. Tu avais un manuel dans les mains et tu portais une casquette. Nos regards se sont croisés souvent et j’étais probablement aussi rouge que toi, jusqu’à la fin. Haha...

E, 21 octobre 2018