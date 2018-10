Te revoir

Les mots me manques pour expliquer ce que je ressentais quand tu t'ai assise prêt de moi dans le bus 69 en direction de l'est. Femme blanche d' une beauté imparable qui utilise une béquille pour se déplacer. Nous nous sommes regardés longtemps les mots me manquaient pour te dire ce que je pensais. Je suis descendu entre Henri Bourassa et Francis, tu as regarder la fenêtre et ma fait un sourire. Depuis ce temps ton visage ne me quitte plus l'esprit, je souhaite te revoir. Si un jour tu lis ce message ou si quelqu'un te reconnaîtrais qu'il n'hésite pas à te mettre au courant. J'ai trop envie de te revoir.

Ma beaute, 22 octobre 2018