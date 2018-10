Grande fille sur la ligne orange

J’étais assis, tu étais debout. Je textais, mais je t’ai remarqué quand tu es rentré dans le wagon. Tu m’as souris une fois, j’ai accroché ton pied par accident et on s’est souris à nouveau. Tu portais un long manteau gris et chaussure (adidas?) blanches,long cheveux bruns détachés. Tu es descendu à Jean-Talon, j’aurais voulu t’adresser la parole, mais j’ai manqué de temps. Si tu te reconnais, réécris moi.

Le gars au manteau noir qui textait, 22 octobre 2018