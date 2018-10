Au gars mignon du Super C,Jarry/Pie 9

Tu travailles au Super C de Jarry et Pie9,jte vois quand jfais mon épicerie mais jsuis trop genée de te parler,je te trouve tres mignon,tu as les cheveux boucles et des bras musclés,jcrois tu es latino,ton beau sourire fait tjr ma journée...si tu te reconnais reviens moi,à la prochaine.

Femme genée, 23 octobre 2018