De la Provence à la belle province

J’ai décidé de ne plus t’écrire, je cherchais un moyen de te le dire, je passe donc par ici. Je suis en «sevrage» de toi depuis quelques jours, tu me diras que c’est étrange pour quelque chose qui n’a jamais été consommé? Effectivement, mais j’y pensais tellement. Ça risque d’être difficile, nous travaillons pour les mêmes personnes, au moins ton bureau est de l’autre côté de la rue. Et si tu réponds par ici, je n’entendrai pas ton accent du Sud, ne verrai pas la mosaïque que tu portes si bien et ne sentirai pas ton parfum. Je voulais que tu le saches.

Lucien, 25 octobre 2018