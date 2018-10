À l’inconnu qui m’aime en secret…

Merci bien-aimé, merci pour cet Amour, je t'aime aussi...Merci l'amoureux, ce qu'il y a de merveilleux dans l'amour, c'est qu'il nous impacte profondément, il a le pouvoir de nous combler sans même que nous, nous rendons compte, de manière profonde sans même connaître cet personne... Vous êtes capable de lui démontrer une compassion car vous la comprenez profondément ? Vous êtes-vous déjà senti ainsi ? Pensez-vous que vous ne serez jamais capable de vous connecter à quelqu'un ? Pourtant il existe vraiment en chacun de nous, il fait parti de notre Être le plus profond, c'est pas un" je t'aime" pour telle raison, ce n'est pas un" je t'aime" si tu m'aime, non! C'est un Amour sans raison, c'est un Amour sans objet... Nous pouvons aussi comprendre que ce sentiment va bien au-delà des relations amoureuse...c'est de l'amour du ciel, c'est d'ailleurs l'une des tâches les plus complexe que nous devons réaliser... Des âmes qui se complètent avec une grande capacité de compréhension et de compassion...Merci bien-aimé que les bénédictions t'accompagne... Celui qui n'a point connu le véritable Amour a manqué sa vocation d'homme, car le véritable Amour est celui que la mort ne sépare pas...

Elle..., 25 octobre 2018