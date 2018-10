Esprit ouvert

S'il est avantageux pour vous d'avoir une réponse écrite manquant de réflexion approfondie sur les mots choisis. Je crois que cela mérite plus que ce que je propose à présent, mais je réalise quand même que vous avez votre propre vélocité. Ensuite, c’est pratique, je réponds au plus vite car je ne suis pas ici pour mettre quelqu'un à la porte .............. Je me souviens des mots que vous avez prononcés poétiquement. Vous atteignez les profondeurs et réalisez toujours que vous êtes emprisonné dans les bars de la Terre. Les barres; les minéraux, la biologie qui nous fait vivre. Vous avez trouvé quelque chose là-bas. Vous vous demandez toujours si vous devez prendre une décision? Comment pouvez-vous prendre ce que vous avez trouvé et lui donner une valeur en plus de sa valeur subjective? Merci pour l'illusion réconfortante que je reviens à clarifier. En réalité, je pourrais être mieux et pour lui, il n'aime vraiment pas ça.

Je suis désolé mes sens dépassent, 25 octobre 2018