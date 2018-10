Distrac+ed

J'ai répondu comme délinquant! Celui qui cherche le trouveur. Tout le monde a beaucoup de noms et un qui est allé me ​​trouver méfiant à l'âge de 9 ans. Trouvez-moi incapable de comprendre les mensonges. Trouver des leaders Représentez le premier. Puis le reste, quand ça vaut le coup. Je ne peux pas croire que tu le laisses parler pour toi. Triumph, oui, restez à l'heure. Vous êtes un chasseur de balle et vous le savez. Vous devez définir vos chemins maintenant, ajoutez. les pressions seront le dernier centime. Si triste. La scène n’est pas une évasion, bien qu’elle semble plus sombre que la peinture n’est prête, lorsque les gens campent dans la rue. la plupart de ces ombres sont entre les deux. Vous devenez si gros que son apparence est tout ce dont vous avez besoin.

Jim, 25 octobre 2018