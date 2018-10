le deuxième Re: coupable

Bonjour a la personne qui a écrit un secret bien gardé c'est moi ....S dit moi si ton prénom commence par un M et dernière laitre de ton prénom qui finit par un e jus pour sa voir si tu aies la bonne paire saune si sait oui je vous draies à voir un rendez-vous avec vous si sait possible merci de me répondre de fason du autres

....., 26 octobre 2018