À la grande métisse aux dreadlocks metro crémazie automne 2017

On c'est croisé le vendredi 3 novembre 2017 vers 14h00. On est descendu ensemble au métro crémazie. Tu m'as attendu un moment devant les escaliers roulants. Un instant magique qui m'a semblé une éternité et qui m'a dépassé tellement cela me paraissait irréel. J'avais du mal à y croire et j'ai figé. Il y a déjà presque un an qui a passé et ce souvenir reste impérissable. Je souhaiterai avoir la chance de te revoir. Si par le plus grand des hasards tu tombes sur ce message...peut être je pourrais te lire...l'espoir fait vivre... bouteillealamer@hotmail.com

bufallo soldier, 27 octobre 2018