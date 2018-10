This Guy

C’est moi la belle femme ronde je crois car les vêtements dont tu parles me correspond ! Je ne portais pas lunettes mais j’avais des collants noires une robe chemise bleue style jeans et une doudoune noire est ce que c’est bien cela ? Si oui sache que tu me reverras plus cette année car je quitte Montréal et je serais de retour l’année prochaine. Au plaisir de te revoir l’année prochaine si je t’ai vraiment attiré comme tu le dis tu attendras mon retour si c’est pas moi j’espère que tu trouveras celle qui te plaît vraiment. Peace and Love .

