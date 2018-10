Une femme au cheveux roux sur le circuit 449 (stm)

Je te vois de temps en temps en matinée sur la ligne 449. C'était un lundi matin le 29 Octobre que je t'ai croisé et tu a piqué de plus en plus ma curiosité à ton endroit. À chaque matin, je monte à l'arrêt Armand-Bombardier/Phillipe-Lebon. Nos regards se croisent souvent dans l'autobus. Honnêtement, tu as l'air d'une femme avec de bonnes valeurs. Tu étais habillée avec des talons noirs, un pantalon blanc et un manteau vert foncé. Aussi, tu es quand même grande de taille. Pour être plus précis, je suis un homme de race noire avec un manteau classique rouge. Tu es celle qui court quand l'autobus arrive à la station Radisson. J'aimerais commencer une discussion avec toi, mais je ne veux pas te rendre mal à l'aise en public. Si tu es intéressée à me parler, tu peux m'écrire à l'adresse courriel suivant : tcleophace@gmail.com. Au plaisir de te connaitre !!!!

Un homme intéresser à te connaitre, 29 octobre 2018