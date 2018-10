@ Je suis désolé…(2e réponse)

Si je t'écris encore aujourd'hui, c'est que ma réponse d'hier est incomplète, presque malhonnête en fait, même si ce que j'ai écrit correspond à la morne réalité. C'est juste que je me dois de préciser que je suis sensible et touché par ta manière de te faire reconnaître de moi lorsque tu écris à mon intention dans ce journal. Malgré la distance entre nous qui me paraît infranchissable, hier dans la nuit, c'est toi encore que je serrais dans mes bras pour m'endormir. J'étreignais mon oreiller tiède, inerte et j'imaginais que nous reposions tous les deux, l'un avec l'autre, enfin en paix. (Je ne suis pas encore satisfait de ma réponse, j'aimerais être plus près de la réalité, mais il me semble que ces temps-ci (assez difficiles) je n'ai pas accès à certaines parties de moi.

Si c'est toi..., 31 octobre 2018