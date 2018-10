@JE SUIS DÉSOLÉE

Bonjour toi , Si tu connais mes sentiments a ton égard pourquoi ne vas tu pas de l'avant change ta vie? ... Je t'assures c'est possible nous deux mais la balle est dans ton camp... Et toi seul peut décider pour toi. C'est toi qui n'est pas libre dans ton quotidien et dans ta tête moi je suis prête, je l'ai toujours été ... Rendons possible l'impossible tu sais comment me rejoindre j'attends de tes nouvelles! Tu es mon seul souhait et mon grand bonheur .:)

La destinée, 31 octobre 2018