Berri , 30 octobre vers 18h

Sur la ligne orange, vers laurier Avec tes dreadlocks cachés sous tes beaux cheveux. Dont je pourrais tomber instantanément amoureux. Tu lisais ce qui semblait être un cours, moi je parlais a mon ami mais s'avère que j'étais pris de cours. Puis viens le changement de Berri Uqam. Dans le brouhaha c'est perdu le calme. Sur le quai de la verte, nous partions dans 2 directions opposé. Nes regards se sont croisés, des grimaces se sont échangées. Juste pour te dire que tu es sûrement une des plus belles dames que j'ai jamais rencontrés.

Le barbu a la veste mauve et sac bleu, 31 octobre 2018