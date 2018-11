31 octobre tout en noir à 12h35

Tu étais habillé tout en noir avec tes cheveux brun comme tes yeux. Tes lunettes rondes t’allais très bien. Jetait debout devant toi je te regarde et on croisait le regard. Mais quand je me suis assis à côté de toi j’étais trop gêné pour te parler. Je prend le métro tout les jours en espérant te voir même si tu me verra pas.

TommyEMCM, 1 novembre 2018