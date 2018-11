Reponse : habilee en noir metro beaubien

La description me corespond mais tu a oublier de dire si cetait un homme ou une femme haha ( je suis un homme) et desoler de la reponse en retard jespere que tu va voir mon message, sache que tu mattirais bcp, je me perdais dans tes beaux yeux, tellement waw toi aussi.

Homme en noir, 1 novembre 2018