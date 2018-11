À la plus belle de toutes

À toi qui refile si bien le Journal Métro à la station Cartier et à qui, comme à moi, il semble manquer quelques dents ( les mêmes que les miennes d’après ce que j’ai vu). Saches que je maintiens l’espoir de te revoir bientôt! Signé: celui qui depuis ne réussit pas à oublier le plus joli des sourires! Jean P.S. Depuis que tu m’as remis le journal, ce sourire est resté avec moi. Merci et saches que je suis très patient et garde plein d’espoir pour nous... :)

Jean, 2 novembre 2018