A toi jeune homme noir

Tu montais l'autobus 165 un matin vers 6h5 a cote du cirmetiere cote des neiges et tu as descendu au metro cote des neiges, je ne sais pas si tu es African or Francais. Tu a l'air tres serieux. Tu m'avais repondu en anglais quand je t'avais demande si le stylo etait a toi. ta voix grave m'avait fait tremble, ssi je pourai te revoir.....je t'ecris ici, parce que j'avais vu que tu as pris un numero Metro en rentrant a la station.

Blonde aux cheuveux frise, 2 novembre 2018