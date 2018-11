la brune de 90 saint jaques ouest

Le vendredi 02 novembre 2018,vers 18h 23,j'étais dans le bus,et tu étais au fond,tu avais un manteau noir et une percée dans ta lèvre supérieure, les cheveux coupées et colorées, nos regards se sont croisés maintes fois,en descendant à mon arrêt par la porte arrière, on s'est échangé un petit sourire, sache que tu as marquée mon esprit,et j'espère te revoir,et peut-être envisager une sérieuse relation, si tu te reconnais, réponds moi sur cette espace.

Monsieur espoir. ., 3 novembre 2018