À:Peut-être t’ai-je offensé…

Bonjour ! C'est curieux et pourtant quelques lignes de ton texte m'ont frappés.À notre ère l'amour est une chose rare et pourtant si peu contempler.Cette flamme de passion si difficile à allumée pour certains et débordante pour d'autres.J'ai connus deux grands amours dans cette vie actuelle.Jadis plus jeune à l'adolescence je suis tombé terriblement amoureux d'une fille à l'âme magnifique.J'étais tellement timide de lui dire clairement mes sentiments à l'époque.Ce fut difficile comme situation.Elle bellissime dame de la vallée de Vénus aura toujours une place précieuse dans mon coeur car nous sommes toujours de bons amies.Elle se reconnaîtra dans mes écritures je présume.Car qui dit amour dit flamme éternelle.Il y a quelques années de cela ce fut pour une autre femme similaire d'esprit de qualité formidable de la bonté.Sublime malgré les années de naissance qui nous sépare.Ces nuits de tendresse et de soif d'amour c'est carrément impossible de les oubliers.Quand l'homme commencera à être d'avantage poète le monde ira mieux.Bref...c'est ce qui manque le plus en ce bas monde le grand "a".Donc de la dévotion pour l'amour.Oui j'ai des ailes et je crois toujours en cet amour pure encore possible et tant rechercher malgré tout.Cordialement votre un signe d'air brûlant !

De: Un citadin de la passion !, 5 novembre 2018