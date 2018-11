Pour elle

Le silence radio... Bonjour ma belle... C'est moi qui va te répondre, si rien ne peut faire plus plaisir que voir la personne que l'on aime et qui nous a lassé (e) de côté douter de sa décision, une volonté trop marqué de reformer le couple peut tuer le désir dans l'œuf ou mener à une reconquête démonter à votre ex, que vous êtes un individu à part entière, doué de raison et de sensibilité... Le rejet vous a fait du mal, mais vous êtes pas du genre à vous rejeter dans ses bras, il est normal...bien-aimée, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est donc prendre votre temps, et ne pas afficher trop de disponibilité et de rester dans la légèreté, le désir est une chose, vous le prouver est une autre, avant d'imaginer pouvoir vous remettre en couple avec votre ex, vous devez êtes certaine, d'être sur la même longueur d'onde que lui, car certaines personnes éprouvent des regrets du fait de manque de confiance suivant une rupture amoureuse précédente, il serait donc malheureux de tomber dans les bras d'une personne qui n'espère en réalité qu'entretenir un lien charnel pour satisfaire ses pulsions... Mais de s'accorder une vision commune et précise du futur... Ma belle le plus important, c'est de vous imposer, de ne pas exprimer votre faiblesse et votre terrible envie de vous remettre avec votre ex trop rapidement, plus vous prenez le temps pour réfléchir, plus vous lui ferez comprendre qu'on ne peut jouer avec les sentiments, sans payer le prix, car le fait de quitter est bien plus douleur que d'être quitté , on convoite toujours ce qu'on ne possède pas et n'accorde pas assez de valeur à ce qu'on possède... De même pour les femme... Bien-aimée prends courage, tu es sur la bonne voie...

Elle..., 5 novembre 2018