One in a million-Vicente where are you?

Bonjour les amis! Je suis à la recherche de quelqu’un très spéciale et j’aurais besoin de votre aide SVP. Il y a 20 ans j’étais aux iles Philippines, a Manila. Moi et ma famille y habitons pour un temps, alors nous avons connu ce superbe gars, il travaillait dans un hôtel prestigieux dans le temps. Il s’appelle Vicente et nous le recherchons. Je ne me rappel pas de son nom de famille mais nous croyons l’avoir vu au métro il y a quelques mois. Il est 5’7, cheveux courts, yeux asiatiques, peau bronzée. Il aurai 32-34 ans environs Je fais appel aussi à la communauté Philippine SVP, si quelqu’un le connait, laissez-moi savoir, je vérifierai fréquemment pour des messages et réponses Merci!

Fillette Mexicaine, 5 novembre 2018