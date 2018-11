Grand infirmier barbu à lunette

Salut à toi, cher infirmier. Je t'ai apperçu à la station Lionel-Groulx lundi vers 13:38. Tu portais une veste de soins infirmiers, les hommes en uniforme sont ma passion hihi Je t'ai demandé ton nom tu m'as dit François avant de me quitter pour prendre ton metro! Sache que tu as stoppé mon coeur et j'attend que tu le fasses battre à nouveau comme tu sais faire ;)

Florence, 5 novembre 2018