Jeune homme au regard perçant en direction Honoré-Beaugrand

Je t'ai vu vers 8:45am, ton café à la main. Tu portais une veste grise et tu semblais t'avoir rasé se matin. Tu avais l'air penseur, quelque chose semblait te précoccuper. Si jamais tu veux en parler, réécris moi sur cette plateforme. Je portais une laine rouge et mes nouvelles lunettes de vision. À plus tard et au plaisir d'entendre de tes nouvelles xoxo.

Jeune fille mystérieuse qui est débarquée à Peel, 5 novembre 2018