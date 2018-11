Longueuil, boot camp

Je t'ai remarqué à ce camp d'entraînement de Longueuil, dans une école samedi. Quand tu as monté le mur de 8 pieds, ça paraissait tellement facile a te voir aller. J'ai tout de suite pensé que tu étais sergent dans l'armée, ta coupe de cheveux, tes épaules musclées, ton air fier quand nos regards se sont croisés, jamais je n'oublierai ton sourire, tu n'as pas osé me parler, peut-être n'es-tu pas libre sans doute un prochain ssmedi on se reverra et tu me parleras ...

À mon beau sergent, 6 novembre 2018