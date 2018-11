Pour elle

Merci bien-aimée, de nos jours il est facile de retrouver son ex...mais pour donner de l'amour et en recevoir, encore faut-il avoir cette culture-là... C'est-à-dire avoir été suffisamment aimé enfant, marqué par le petit garçon apeuré, qui sommeille en lui, déjà abandonné, il a peur de se perdre et d'être englouti par l'amour, il est comme quelqu'un qui se noie et qui écrase la tête de son sauveteurs afin d'en sortir vivant, il dégaine l'aurevoir le premier, avant même qu'on ait eu le temps de paniquer...Il rêve d'une vie plus épique, dans une forêt vierge, aux abords d'un tropique, mais il n'est point fait pour cet exil doré...Il chasse sur plusieurs profils, le refus de la communication directe est son arme absolu, il fait le vide autour de lui, on se vide, on se perd, on se sent vidée, idiote et seule, il fait mal, il détruit, parce qu'il ne sait pas faire autrement pour exister, il a , en général, lui-même été blessé dans son enfance et essaie de se maintenir en vie comme il l'a appris...le rassurer, ne pas trop lui demander de responsabilité, mais ne pas être trop indépendante non plus, au risque de lui donner le sentiment d'Abondant , pas avoir sa place, en bref un peu maman, un peu maîtresse...Alors je me laisse dériver sur les eaux de la pacience, parce qu'elle est la plus difficile à mettre en pratique... Reste bénie

Elle..., 7 novembre 2018