Pour jeune fille débarquant à Peel

J'aime beaucoup la description qui est faite de moi (regard perçant...)... Je suis disponible pour un café ou un thé.. Je cherche une relation à long terme.. Disons.. Je vois à quel point cette rubrique a changé... Alors.. Comme dans un certain film de science-fiction : identifiez-vous mademoiselle... J'aimerais bien trouver quelque temps pour vous pendant le week-end peut-être pour du shopping? Mais plutôt du genre brin de causette... Merci l'intérêt que vous porterez à cette cause laquelle nous pourrons discuter plus longuement à ce moment futur...

Jean le Bref, 7 novembre 2018