Bien beau bonhomme à Beaubien.

Nos regards se sont croisés ce matin. Tu avais de grands yeux bruns, dans lesquels brillait une lueur moqueuse. Tu avais les cheveux courts et frisés. Tu portais une barbe très dense qui te donnait beaucoup de charme. Tu avais le teint foncé et le nez épaté. Tes lèvres charnues et ton sourire enjôleur m’ont fait fondre. Quand tu as échangé avec l’ami qui t’accompagnait, j’ai remarqué ta voix profonde et charismatique. Elle résonne encore en moi. Si tu te reconnais, écris-moi.

Brunette à lunettes, 7 novembre 2018