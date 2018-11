Bien aimée

Merci bien aimée pour ton message constructif. Juste pour te dire que certaines personnes iont dans leur tête le souvenir du rejet qu'elles ont gardé dans la tête à traves leurs expériences. Alors même si on a pas l'intention de les rejeter,simplement ils ont pas pris en considération le contexte et le moment et se considèrent jetées, la peur de l'abondance vécu les pousses à prendre d'autres mauvaises décisions et se jettent facilement dans d'autres bras sans penser... Elles rentrent en guère et essaient de toutes les manières de faire du mal et prennent les personnes en question pour des ennemies. Alors, en réalité ne sont que des ennemies d'eux même. On voit dans leur yeux une haine injuste qui les rangent...Je crois qu'elles devront être en paix avec eux même avant d'entammer des expériences sans aucun recul et donc leur experiences ne se font que se repéter ou tombent sur des personnes pires que celles qui les ont rejetées auparavant. La bonne chose est de prendre le temps avant d'entammer une relation car les sentiments c'est quelque chose de noble et on accepte plus à jouer avec. Se pardonner est une meilleure chose et souhaiter la paix à chacun.

Elle, 7 novembre 2018