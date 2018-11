Pour toi ma jolie

Toi la belle inconnue au cheveux noir bouclé tu était sur ton téléphone. Quand tu relèvais tes yeux tu me regardais avec un petit sourire et un regard tellement sensuel que tu ma faite tellement d’effet que j’ai passer mon arrêt. Si jamais tu veux me parler pour apprendre a me connaître reprend le même wagon demain matin :) et on fera connaissance. Bisou au plaisir de te revoir un jour prochain

EMCM, 8 novembre 2018