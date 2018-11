Incroyable

Tu t'es blottie contre moi. c'était presque trop évident. J'ai peut être rêvé. Avant de sortir à Sherbrooke tu as posé ta tête sur mon bras. Je me suis senti si bien. C'était peut-être non intentionnel... sache que mon coeur n'a pas fait la différence, et il battait la chamade. Il ne m'a toujours pas pardonné de n'être sorti de ce métro en courant à tes trousses...Je n'aurais jamais osé. Les plus timides, les plus tendres, ils se cachent sous leur airs quelconques. leur barbe mal rasée et d'énormes écouteurs de gamer... mais j'ai l'impression que par ce contact physique, nos âmes se sont entremêlées et ont discourus de milles aventures. Merci pour ce moment.

le blond mal rasé., 8 novembre 2018