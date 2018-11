amour opprimé

Ne tenez pas en compte mes comportements, je suis pas bien dans ma peau. Vous êtes une personne merveilleuse et je regrette de ne pas avoir saisie l'opportunité de vous connaitre un peu plus, je suis en lutte permanente avec moi même en ces temps ci...juste vous n'avez pas attendu le moment opportun. Excusez mes réactions parfois maladroites...je suis juste dans ma bulle et je veux reprendre mes forces... N'ayez pas cette rancune envers moi, je ne la mérite pas! donnez moi une seconde chance!

Illusionnée, 8 novembre 2018