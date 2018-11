Le Gym

On s'est rencontré là, sur ste Catherine... T'as changé ma vie, à tes côtés, quoique platonique, je me suis épanouie. Il a fermé sans préavis et je ne t'ai jamais revu mais il y avait un lien fort entre nous. La différence d'âge... t'en a parlé souvent mais pour moi, tu n'avais que 8 ans de plus et même si tu en avais eu 15, ça aurait rien changé. J'ai fondu sous tes sourires, j'avais hâte chaque jour d'y aller juste pour te voler ce regard si tendre empreint de tendresse et quelques fois d'un soupçon d'amour et de désir. Qui l'eut cru que plus de 2 ans après la fermeture je me languisse encore de toi mon grand et séduisant L... Ta lumière, tes sourires, tout ce que tu m'as laissé connaître de toi me manque terriblement. Et oui, j'suis devenue amoureuse de toi et je le suis encore xcc

Caro, 8 novembre 2018