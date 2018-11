Toi et l’unique

Je te vois tous les jours depuis près d’un an. Tu es sans aucun doute la femme que j’ai courtisé le plus longtemps sans rien attendre en retour autre que le fait de te parler te sentir près de moi. Si je t’avais rencontré il y a 15 ans, nous serions déjà mariés. Je serais un peu toi, tu serais un peu moi. Je t’attends tous les jours dans l’espoir de te retrouver dans le même wagon, pendant 6 stations dans la mauvaise direction, prétexte pour vivre notre vie parallèle... je ne regrette rien, sauf notre séparation, à Frontenac ça va, à Prefontaine, nous commençons à s’éloigner et à reprendre le masque de notre vie.

Paul, 10 novembre 2018