Paul…

Je voudrais te dire mille merci... Merci... Merci... Merci, je te pardonne sur terre comme dans les cieux, tu es un Être unique, celui qui m'a donné beaucoup de bisous, comment pourrai-je t'oublier, c'est toi l'amoureux à qui j'ai dis : si un jour tu passes par ici, tu seras le bienvenu, je n'avais jamais dis cela à quiconque... C'est aussi pour toi à qui j'ai offert la couronne, ta simplicité, ta présence, ton humour et ta gentillesse, comme dit le proverbe : qui se ressemble s'assemble, un complémentaire qui s'illustre aussi bien du côté passionnel que fusionnel, nous , nous sommes entendus dans une relation quasi fraternelle, un ressenti l'un pour l'autre, affinité, complicité, beaucoup de point communs, entre toi et moi les échanges se faisait naturellement, rassurant, comme si nous, nous connaissions depuis toujours...pourquoi te pardonner, tu m'as fait aucun mal, au contraire tu viens de me sauver, j'attendais d'être rejeter par l'amitié, car mon âme avait besoin de ce rejet pour s'élever...mais tu es bien plus d'un ami, avec toi je me sens sereine, apaisé, même si nos émotions sont mises à rude épreuves dans ce bas monde, dure de porter le flambeau pendant des années sans tomber,contre toute attente, tu étais là , et aujourd'hui on se rend compte qu'en affronté les événements, on a affronté la vie... Je devais partir, quitter les lieux et je me suis souvenu que tes bisous mon parcouraient où pourrai-je encore trouver le repos, si ce n'est dans ton coeur... couronne sera pour toi...

Elle..., 11 novembre 2018