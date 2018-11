À mes chers collègues…

Merci... Merci d'être là ! Soyez heureux de toutes ses années ensemble, je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté, je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné, mais il est temps maintenant que je poursuit ma route, laissez votre peine se transformer en joie, pour toutes ses années là, car c'est pour un moment seulement que nous séparons, bénissez donc les souvenirs qui sont dans nos cœurs, car j'ai tellement à faire et à voir! Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré! Maintenant, il est temps de voyager, même s'il me faut aller plus loin couper les ponts, changer de train, je sais que je vais souvent trébucher,mais je suis sous anesthésie, une âme naufragé, mon voyage est trop long pour faire une pause, ne croyez pas que je vous quitte, puisque vous serez toujours dans mon cœur, ne pensez pas que je vous oublierai puisque vos mots seront toujours gravé dans ma mémoire, je vous pardonne, pardonnez-moi également, j'espère que mon pardon ne se perdra pas sur le chemin de nos cœurs blessées... Je vous aimes prenez soins de vous...

Elle..., 13 novembre 2018