À Elle (si jamais c’était toi)…

En commençant, j'aimerais te remercier pour tes messages ! Désolé, de ne pas y avoir répondu avant maintenant, car moi-aussi, je vis intensément des moments turbulents , ces temps-ci...Ne t'en fais pas, tu es une personne que respecte beaucoup et mes sentiments pour toi, mon petit coup de foudre de jadis, étaient très sincères ... Je n'ai pas de rancune envers toi, d'ailleurs je n'ai aucunement le droit d'en avoir, sauf, peut-être, un petit ressentiment de tritesse...En terminant, j'aimerais ajouter, sans vouloir excuser mes maladresses, que oui, c'est vrai et tu as tellement raison, que je n'ai pas attendu le moment opportun, mais tu sais, sans vouloir te vexer, que ce n'est pas toujours facile pour un homme de livrer des sentiments à la femme tant convoitée, surtout quand il ne la voit pas trop souvent....Aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je me dis que j'aurais dû agir autrement, et d'être plus authentique avec toi ! Merci et bonne semaine...

De Lui (si jamais, c'était moi)..., 18 novembre 2018