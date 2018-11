De Lui (si jamais, c’était moi)…, 18 novembre 2018

Je sais, mais je ressens que tu me detéste maintenant... Une question, t'es toujours intéréssé à me connaitre davantage oui ou non? Sache que je t'apprécis et moi aussi j'avais ce petit coup de foudre envèrs toi et même des sentiments, on le sait tous... Mais je suis un peu déçue par tes réactions ces derniers temps. Je n'ai aucune intention de vous blesser et jusqu'à maintenant j'ai un brun d'amour envers vous, vous étiez une personne qui m'a soutenu le plus...vous me devez la reconnaissance, le respect et l'éstime au moins! Alors, si tes réactions ont l'objectif de me faire du mal, ne fournis pas beaucoup d'efforts, je suis déjà en pleine souffrance... Dans ce cas, ma déception est plus grande que vous l'imaginez car, je te respecte beaucoup et je te vois beaucoup à la hauteur pour ça...Si non ce n'est pas grave dans tous les cas. Tu mérite d'être heureux, et c'est ce que je te souhaite du fond du coeur. Je veux vraiment que tu sois bien... Merci pour ta réponse!

si c'était elle, 18 novembre 2018