Jeudi soir autour de 19hres au metro Jean-Talon

Tu as ete super gentile en m'offrant un coup de main. Tu m'as finalement souri 2 fois en quelques minutes. Tu portais un manteau noir. J'etais pris ailleurs dans mes pensees et il se faisait tard. J'ai realise quelques minutes plus tard, la gaffe de ne pas poursuivre la conversation surtout que tu semblais tres gentille. J'aimerais reculer le temps mais helas. Par contre si jamais tu te reconnais et que tu lises le message a l'interieur de la bouteille et que tu me donnes signe de vie. Finalement je me remettrai a croire au Pere Noel.

Ascenceur, 18 novembre 2018