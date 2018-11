Fille au cheveux blonds croise le gars au dossier jaune

Je t'ai croisé hier (mardi) dans le metro en direction Montmorency vers 19h00. Tu écoutais ta musique mais nous avons eux quelques "eye contact". Tu avais les cheveux blonds cendrés avec du brun et les bouts frisés. Tu me reconnaîtra peux être, j'avais un polo gris et je lisais un document dans un dossier JAUNE flash. Difficile à manquer! J'espère que tu lis le journal métro. Fait moi signe! :)

Le gars au dossier jaune, 21 novembre 2018