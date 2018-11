Tes cheveux bouclés m’ont chaviré

C'est d'abord ton parfum enveloppant qui a attiré mon attention. J'étais assis dans le métro quand tu es venue te placer devant moi. Debout avec ton manteau et un sac dans tes bras, tu te dirigeais vers l'est sur la ligne orange. Sans voir ton visage, c'est ta longue et bouclée chevelure qui m'a d'abord charmé. Ton joli visage rond, ta silhouette longiligne et ton style sobre ont fait le reste. Tu as peut-être été attirée par mes nombreux et furtifs regards (pour ne pas t'indisposer). Par chance, nous sommes tous les deux sortis à Berri-UQÀM autour de 15h. Tu allais l'UQÀM alors que la grande bibliothèque était ma destination. Tu marchais devant moi d'un pas fluide, assuré et naturel. J'ai regretté de ne pas avoir eu le courage (il en faut pour approcher une si jolie femme) de t'aborder, alors je le fais ici. J'aimerais beaucoup te revoir. Peut-être mardi prochain ?

Le grand brun, 21 novembre 2018