Nausicaa et la vallée de l’amour

Toi la jeune femme rousse aperçue plusieurs fois sur le quai de la ligne orange à Jean Talon direction Cote Vertu. Toi qui porte des lunettes et des chandails aux motifs de roses. Toi qui a les yeux bleus comme les miens. Je voudrais savoir si tu m'autorises à t'aborder. On dit de moi que je ressemble à Macaulay Culkin, mes souliers sont toujours trempés à cause de la neige, j'aime écouter des films de Myiazaki et jouer à Clash of Clan sur mon cell. Je rêve d'un futur dans lequel on s'appellerait "doudou". Réponds-moi!

Hugo Délire, 21 novembre 2018