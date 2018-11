Toi, le beau guitariste du Métro Henri Bourassa!

Je voulais rester plus longtemps pour t'ecouter jouer la guitare. Mais malheureusement je ne pouvais pas rester. Tu joues bien, t'avais de l'assurance. Et j'aimais que tu me posais des questions. Si jamais, par un heureux hasard, tu lis cette section, saches que je t'ai trouvé séduisant.

La jeune femme avec les deux tresses qui t'écoutait jouer de la guitare aux environs de 11-12hres, 21 novembre 2018