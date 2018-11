A l’anonyme

Bonjour, Je te respecte trop pour ne pas avoir pris mes distances...De toute façon j'ai vraiment cru que c'était réciproque ce coup de foudre de jadis. De toute évidence je me suis trompée! Aujourd'hui je comprends bien que tu es quelqu'un de noble et honnête et je respecte tes choix mais surtout je ne cherche plus l'amour j'ai bien compris que c'est lui qui nous trouve! Je te souhaites beaucoup de bonheur sur ta route...:)

Celle qui s'est fait trop connaitre, 22 novembre 2018