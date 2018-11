Celle qui s’est fait trop connaitre, 22 novembre 2018

Si c'est toi, j'affirme que ce coup de foudre de jadis était réciproque. Tu ne te trompes pas! Mais, t'as tout brulé par tes maladresses, ainsi que par ton manque de respect envers moi et ma dévalorisation par tes gestes. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte si on a la chance à rencontrer une personne d'une noblesse et d'une honnêteté et d'une bonté aussi rare aujourd'hui. L'amour basé sur des fausses bases, et ou l'entreprise de raccourcis pour l'amour simplement pour briser la solitude ou provoquer la jalousie, n'aboutira jamais...C'est une très grande différence entre les deux situations. Donne toi le temps et prends toi un recul...Ecoute ta petite voix et ton coeur, ils sont capables de te rediriger vers le bon chemin. Tout comme toi, je te souhaite aussi beaucoup de bonheur et que tes grands rêves soient à la hauteur de l'existant et de ce qui est disponible!

Anonyme, 22 novembre 2018