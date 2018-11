Pour celle qui s’est trop fait connaître…

Merci beaucoup, mais s'il-te-plait, ne saute pas aux conclusions trop vite ! Ce petit monsieur était venu vers to, dans le temps,i avec les meilleures intentions du monde et d'avoir eu la chance d'avoir pu discuter avec toi fut tout en son honneur ! Je suis certain que vous vous retrouverez un de ces jours pas trop lointain...Il y a des situations où des contextes où deux personnes doivent s'éloigner l'une de l'autre, pour s'apprécier davantage et il y a, sans vouloir te vexer, du positif la-dedans...Il n'y a pas une journée qui passe sans qu' il ne pense pas à toi, j'en ai la preuve ! Bonne soirée ...

Un lecteur qui connaît bien cet anonyme..., 22 novembre 2018